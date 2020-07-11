خالد الجندي: الزوج يسأل عن زوجته في الآخرة لكونها أمانة لديه

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الزوج يجب عليه أن يحفظ لزوجته مكانتها ويقوم بواجب القوامة عليها، ويخدم أهله ويحفظ كرامة امرأته ويتق الله في أهل بيته، وأن يكون كريمًا وصادقًا ووقورًا، وهو قدوة لزوجته وليس العكس.

وأضاف "الجندي" خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الزوج سيسأل يوم القيامة عن زوجته وما اقترفه تجاهها في الدنيا، ويجب عليه الالتزام والقدوة والمثالية والانضباط، ومن هو بنفس تلك الصفات فيكون لا مثيل له في الوجود، ويستحق حينها الاحترام والتبجيل والتقدير وعلو المكانة، موضحًا أن الزوج سيسأل عن زوجته في الآخرة لكونها أمانة لديه.

وأكد أن الزوج يجب عليه أن يكون صائنا لسر زوجته وألا يلحق الأذي بها في شتى نواحي الحياة، ومن يقوم بمثل تلك الأفعال فهم رجال حقًا وليسوا ذكورا فقط، مشيرًا إلى أن المرأة في تلك الحالة لا تحتاج من زوجها أكثر من الأمان الذي تشعر به في عالمها الذي انتقلت إليه من كنف أبويها لكنف هذا الرجل، وهؤلاء الرجال موجودون بكثرة.