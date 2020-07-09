خالد الجندي ناعيا الفريق العصار: خدم مصر في وقت عصيب

تقدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بخالص العزاء لمصر، في وفاة الفريق محمد العصار، داعيًا بأن يرحمه الله رحمة واسعة، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وقال "الجندي"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc"، إن العصار خدم مصر في وقت عصيب، وأثبت أنه على المسؤولية، وعلى الفداء وعلى كرم الرجولة التي أخرجتها المؤسسة العسكرية، فداءً لمصر.

وأضاف: "مصر لا تنسَ أبدًا أبناءها المخلصين الأكفاء الأولياء، نسأل الله أن يتغمده في فسيح جناته، ويرحمه برحمته وأن ينكأ بذكراه أعداءنا في هذا البلد، ونتمنى من الله أن نكون صامدين على كرامة ومحبة بلدنا".