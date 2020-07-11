فيديو.. أردوغان قبل عام: الحديث عن تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد "مؤامرة"

أشعل قرار مجلس الدولة في تركيا بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، الجدل في تركيا وخارجها، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على أثر القرار، فيديو قديم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة له العام الماضي 2019، أكد فيها أن ما يثار بشأن تحويل «آيا صوفيا» إلى جامع ما هو إلا مؤمراة لإشعال الأوضاع.

وقال أردوغان في مقطع فيديو ترجمه موقع «تركيا الآن»، «لنهتم بمائدة طعامنا أولاً، ثم ننظر بعد ذلك لهذا الأمر، لقد كبر الموضوع سياسيًا، هذه مؤامرة، دعونا لا نلتفت إلى تلك المكائد».

وقرر مجلس الدولة التركي، أمس الجمعة، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، مع إلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ عام 1934م.

ويظهر الفيديو تناقض أردوغان مع تصريحاته السابقة، حيث قال "إن تركيا تخطط لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيًا فقط"، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا، مشددًا على أن مسألة إعادة تحويله إلى مسجد «مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا».

و«آيا صوفيا» صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد أثناء فترة حكم الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في الأصل، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.