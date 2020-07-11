التعليم ترصد 65 "جروب غش" وتحدد أسماء 350 طالبا بالثانوية متورطا من المحادثات

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدّى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.

"التعليم" تعقد اجتماعًا للتقييم الذاتي لتحقيق جودة العملية الامتحانية بالثانوية العامة

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، موجهًا الشكر لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسؤولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.

ولفت إلى أنَّ الاجتماع يهدف لتأكّيد مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس في التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.

وأوضح "حجازي"، أنَّ الاجتماع يهدف أيضًا لمناقشة التجاوزات الخاصة بمحاولات بعض الطلاب بالدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، ونجاحهم في تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، والاتفاق على كيفية اكتشاف الطالب الذي بحوزته هاتف محمول وطرق إخراج الموبايل والحيل التي يلجأ إليها بعض الطلاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش

ولفت رئيس عام الامتحانات إلى أنَّه تم رصد 65 "جروب غش" على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك، وواتس آب، وتليجرام"، وطباعة إسكرين شوت من المحادثات التى تتم بين أفراد المجموعة وتحديد أسماء وبيانات 350 طالب وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات لكونها شروع فى الاخلال بنظام الامتحان، كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

في 3 مواعيد.. تشكيل لجنة مهمتها استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الموبايلات مع الطلاب

ووجه رؤساء لجان السير بتشكيل لجنة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الهواتف المحمولة وأي أجهزة تساعد على الغش التي تكون بحوزة الطلاب، حيث يتم استخدام العصا الإلكترونية على 3 مراحل أساسية: (الأولى في أثناء دخول الطلاب من بوابات المدرسة، والثانية داخل اللجان من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات والحمامات، والثالثة في أثناء الامتحان دون التأثير في إزعاج الطلاب)، إضافة إلى ضرورة الإعلان في مكان ظاهر باللجنة على أن حيازة التليفون المحمول ــ حتى وإن كان مغلقاً ــ يعتبر شروع في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمسائلة القانونية.

"التعليم" تعتبر حيازة الموبايل حتى وإن كان مغلقاً شروع في الغش ويعرض الطالب للمسائلة القانونية

ووجه "حجازي"، رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومى الذى يرسل للجنة عن أى حالات غش جماعى قهرى(اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على المنتدبين، ومشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إداري مسؤولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وصور أجزاء من الامتحان ونشرها.

كما وجه بالالتزام بما ورد بكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة بأن الطالب المقيد على المدارس الرسمية أو الخاصة لغات يؤدي الامتحان في المواد المترجمة من خلال بوكليت باللغة التي درس بها ومترجم باللغة العربية وللطالب حرية الإجابة باللغة التي يرغبها.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس عام الامتحانات بضرورة تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة وأهمها محضر بمرض الطالب/الطالبة، وعدم قدرته على استكمال الامتحان ويوقع من المسؤول الصحي باللجنة، ومحضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد الساعة التاسعة، وقبل الساعة العاشرة ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول.

ولفت إلى تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 على أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية وبعد التأكّد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع والتي لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.

وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية في المواعيد المقررة وفي حالة تأخير التوزيع لأي سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملاً، ويتمّ تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.

وأكّد أهمية الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، ومتابعة اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ علي المسافات الآمنة.

حضر الاجتماع، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والأستاذ ياسر بدوي نائب رئيس الامتحانات ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.