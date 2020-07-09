بينها إنشاء مجمع ورش حرفية.. محاور الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا

تتطلع محافظة قنا مع وضع الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الجديد 2020/2021م أن تنال رضا المواطنين بالعمل على تقديم خدمات وتنمية مستدامة باستكمال غالبية المشروعات في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية والبيطرية والتنموية.

تنشر" الوطن" أهم المحاور التي تعتمد عليها الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الجديد.

1-تتضمن الخطة الاستثمارية 6 محاور يختص المحور الأول منها بالتنمية الحضرية والريفية لتنفيذ أعمال تجميل وتشجير لميادين العامة ومداخل المدن فضلا عن استكمال كورنيش النيل ببعض المدن وتغطية الترع .

2- المحور الثاني بتحسين البيئة واقامة محطات لمعالجة المخلفات الصلبة.

3- المحور الثالث تنفيذ برامج تنمية اقتصادية محلية عن طريق استكمال المناطق الحرفية وتطوير المناطق الصناعية وإقامة تكتلات الاقتصادية وأسواق حضارية ومجمعات شوادر وتطويراً للمجازر .

4- المحور الرابع يستهدف رفع كفاءة الطرق.

5- المحور الخامس بالخطة برنامج لتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية من خلال إحلال وتجديد مباني الحماية المدنية والتوسعة لبعض المستشفيات عن طريق انشاء ادوار علويه بها.

6- المحور السادس والأخير تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني عبر إنشاء واستكمال مباني بعض الوحدات المحلية بالمحافظة .

7- من ضمن الخطة انشاء مجمع الورش الحرفية بقرية الطود بمدينة أبوتشت على مساحة ٥٠٠٠ متر مربع ويضم عدد ٣٣ ورشة حرفية متنوعة و٣ قاعات لعرض المنتجات الحرفية لتلك الورش ومنطقة خدمات تشمل مسجد وكافيتريا ومشغل خياطة به ٢٠ ماكينة لإنتاج الملابس والتكلفة الإجمالية للمجمع تصل الى ٤.٥ مليون جنيه وسوف يخدم جميع المواطنين بمدينة أبوتشت .

8- أعدت الخطة الاستثمارية للعام المال الحالي لتراعي احتياجات المواطن الأساسية بوضع أولويات للمشروعات الخدمية الهامة التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر ، مع اعطاء رؤساء مجالس المدن تعليمات متابعة المشروعات الخدمية المندرجة بالخطة ميدانيا على أرض الواقع وعمل التقارير الفنية بمعدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان الانتهاء منها طبقا للجداول الزمنية المقررة لها.

9- تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بنسبة 100 % والتي بلغت مخصصاتها 500 مليون جنيه لكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة.