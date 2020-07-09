قاتل شقيقه في قنا: سأعيش مع العذاب حتى الإعدام

شهدت قرية "هو" بنجع حمادي، حادثا مأساويا، حيث انهال عامل على شقيقه الأكبر طعنا بسكين وقتله أمام والدهما لخلافهم على بيع منزل.

وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارا من العميد أمين سند رئيس المباحث، بالعثور على جثة حسين عبد الحفيظ حسين (31 عاما) عامل، داخل منزل أسرته بقرية هو بمركز نجع حمادي وبها عدة طعنات بسكين.

وانتقل العميد عاطف أبوالوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، والمقدم حاتم حفني وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، إلى مكان الحادث، حيث تبين أن مرتكب الحادث محمد عبد الحفيظ حسين (27 عاما) شقيق المجني عليه، حيث طلب المجني عليه بيع منزلهم القديم لحاجته للمال إلا أن والده وشقيقه رفضا البيع، وأثناء جلوسهم في منزلهم حدثت مشادة كلامية بين الشقيقين تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن شقيقه بسكين، وقتله أمام والديها.

جرى ضبط المتهم واعترف أمام العميد أمين سند، رئيس المباحث، بارتكاب الحادث وأبدى ندمه الشديد على ما فعل، وقال إنها لحظة غضب أنهت حياة شقيقه: " قضت على مستقبلي وسأعيش في عذاب حتى يتم إعدامي".

وأشرف الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف، على نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي العام وتولت النيابة العامة للتحقيق.