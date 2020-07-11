التعليم: رصدنا 1500 "محادثة غش".. وتحويل 350 طالبا بالثانوية للتحقيق

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة رصدت 65 "جروب غش"، بهم جروب يضم 1500 محادثة، موجها الشكر لوزارة الداخلية وغرفة الغش الإلكتروني بالوزارة، حيث جرى تفريغ كل الأسماء البالغ عددهم 350 طالبا بالثانوية بلجانهم وأرقام جلوسهم، اشتركوا بالجروبات، وتم تحويلهم للشؤون القانونية، نظرا لأنه شروع في الغش.

وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك فريق من وزارة الداخلية، يتتبع تلك الجروبات، لافتا إلى أنه لم يتم إبلاغ المشاركين في تلك الجروبات بتلك الواقعة، "احنا ماشيين في هذا الاتجاه لآخر الامتحانات"، مؤكدا أنه لا يوجد تسريب في الامتحانات، لكن ما يحدث غش إلكتروني.

وطالب المراقبين بإبلاغ الوزارة بوقائع الغش الجماعي، حيث ستقوم الوزارة بتصحيح تلك الأوراق في لجان خاصة لحرمان هؤلاء الطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم "لو اكتشفت الواقعة بعدهم هحسابهم بردو".