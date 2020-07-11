النيلي يؤكد لنائب وزير التعليم اتباع الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات مطروح

ناقش الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، خلال اجتماع عبر شاشة الفيديو كونفرانس بمكتبه مع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور ياسر بدوى مسئول قطاع الإمتحانات بالوزارة ،اليوم، السبت بعض الإجراءات حول إمتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة.

وتابع "النيلي"، مع مسئولى وزارة التربية والتعليم خلال فعاليات الاجتماع بحضور كلا من أيمن شومان ورحاب الصايم عضوى اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة بمطروح، عبر الفيديو كونفرانس تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي.

وشارك بالاجتماع فريق الدعم الفني والتكنولوجي بإدارة التطوير التكنولوجي كل من: أحمد فتح الباب، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، ومحمود التراس مسئول البرمجيات بإدارة التطوير.

وأكد "النيلي"، اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان الامتحانية بمطروح بكفاءة عالية حتى انتهاء ماراثون الثانوية العامة.