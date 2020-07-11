شاب يصعق شقيقه بالكهرباء لإجباره على عدم تعاطي المخدرات بقنا

لقي طالب بمركز قوص بقنا، مصرعه، بعد أن تعدى عليه شقيقه بالضرب والكهرباء لتقويم سلوكه، وإجباره على عدم تعاطي المواد المخدرة، والكف عن مصاحبة رفقاء السوء بمحل إقامته بمحافظ القليوبية.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا إخطارًا بوصول "يوسف م"، 22 عامًا، طالب، ومقيم بالقليوبية، إلى مستشفى قوص، مصابًا بعدة كدمات وسحجات بمختلف جسده، وأدعى شقيقه إصابته فى حادث سيارة.

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة الواقعة، وقيام شقيقيه الأكبر "رمضان"، 40 عامًا، مقيم بمنطقة بولاق بالقاهرة بجلب شقيقه إلى مركز قوص، مسقط رأس العائلة لتقويمه، ومحاولة إبعاده عن تعاطي المواد المخدرة وترك رفقة السوء، وأثناء تقويمه وقعت مشادة بينهما لرفض المجني عليه الاستجابه لشقيقه، فتعدى عليه بتعذيبه صعقًا بالكهرباء حتى توفى.

وبمناقشة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وقتل شقيقه بعد التعدي عليه لتقويم سلوكه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.