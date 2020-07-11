مصطفى الفقي: هناك محاولات لتطويق مصر لأنها "شوكة" بحلق كثيرين

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه يجب على الجبهة الداخلية التماسك وعدم الصراع بسبب ما يحيق بالمنطقة العربية من مستجدات خطرة، بخلاف وجود سد النهضة الإثيوبي: "فيه محاولة لتطويق مصر لأنها الشوكة في حلقهم".

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه من الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن دولة قطر تسعى بكل غالٍ ونفيس للسيطرة على المنطقة ومصر في آن واحد، ومصر عصية على السقوط ولديها جيش قوي جاهز ومعد خصيصًا للحفاظ على الأراضي المصرية وشعبها: "لأول مرة في التاريخ دفع كل تلك الأموال من قبل قطر وتركيا لإيقاع مصر".

وقال إن "قطر تقبع وراء تمويل سد إثيوبيا.. لكن مصر عصية على السقوط"، لافتًا إلى أن أول طائرتين في الجيش القطري كانتا هدية من مصر.

وأوضح "الفقي" أنه يجب تجاوز أزمة كورونا، والتماسك داخليًا، وألا تتحول الانتخابات الجديدة للصراع.

وأكد أن مصر تواجه كل تلك المشكلات الإقليمية ببسالة ووضوح، لأنها قوة مركزية يخشاها العالم، مشيرًا إلى أن الاحتلال العثماني كان الأسوأ في التاريخ، لما قام به من إعدامات وإبادات ضد الكثيرين من البلدان التي احتلها العثمانيون.