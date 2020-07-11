"الصحة" تضع مجموعة إرشادات لرعاية الأطفال المصابين بفيروس كورونا

حددت وزارة الصحة، مجموعة من الخطوات المهمة لرعاية الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل العزل المنزلي.

وقالت الوزارة، إذا كان الطفل معزولا، يجب السماح له بالتواصل مع والديه وأخواته عبر أجهزة المحمول، لافتة إلى ضرورة أن يكون لديه إمكانية الوصول إلى معلومات المرض.

وأوضحت أن يستمتع بعناية كيف يفهم الطفل ما يحدث، وأشارت الى أهمية أن يتذكر الوالدين أن فهم الطفل، قد يكون غير مكتمل أو خطأ.

وتابعت يجب مساعدة الأطفال على وضع روتين منتظم وجدول زمني في غرفة العزل، ومساعدتهم على إيجاد طرق إيجابية للتعبير عن مشاعرهم مثل الخوف والخزن.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة، عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.