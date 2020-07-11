تعافي 180 مصابا من كورونا وخروجهم من مستشفى قوص بقنا

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، عن خروج 180 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال جولته على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على المستشفيات وأماكن العزل، لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، ومتابعة توافر المستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، رافقه خلال الجولة الدكتور أشرف الأحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.

تفقد السكرتير العام خلال جولته أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث جرى التأكد من قبل أعضاء اللجنة، من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما جرى التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية.

وأعرب "شلبي" عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد، لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر معهم على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة التطورات أولًا بأول لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها فورًا.