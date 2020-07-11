الأربعاء.. جلسة مزاد علني بجمارك دمياط لبيع شحنة شيح وأرز

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، عقد جلسة مزاد علني للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأربعاء المقبل فى الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لبيع لوطين يحتويان أرزًا وشيحًا.

واللوط الأول عبارة عن 24 طن و220 كيلو جرام أوراق نباتية جافة "شيح زهر"، منشأ مصري، من إنتاج مارس 2019، وصلاحيته 3 سنوات، واللوط الثانى عبارة عن 50 طن و170 كيلو جرام أرز بسمتي طويل ذهبى، من إنتاج شهر ديسمبر سنة 2019، وصلاحيته 3 سنوات، وهو منشأ تايلاندي، وبه نسبة كسر 2% .

وقد تم الإعلان عن المزاد بديوان عام الادارة المركزيه لجمارك دمياط، على أن تكون المعاينة مرة واحدة يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وتباع كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط.

وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأربعاء المقبل فى الساعة العاشرة صباحًا.

واشترط المزاد لدخوله تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية، وكراسة الشروط، وسداد 100 ألف جنيه كتأمين المزاد.