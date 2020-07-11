الاستلام فوري.. "الإسكان" تكشف تفاصيل طرح 2271 وحدة سكنية جديدة

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم طرح 2271 شقة في 13 محافظة، موزعين على المدن الجديدة، بمساحات متنوعة، على أن يكون تقسيط تلك الوحدات على مدى 20 عامًا، وهذا يحدث لأول مرة، بسبب مبادرة البنك المركزي الـ50 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أتاحت للصندوق الاستفادة من هذه المبادرة.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الاستلام سيكون فوريا في تلك الوحدات، فهي جاهزة للتسليم، وسيكون التقديم على الموقع الإلكتروني، مؤكدة أن الأقساط تبدأ من 2000 جنيه، في بعض الوحدات المطروحة، والفائدة 8%.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المقدم 20% قبل الاستلام والـ80% الباقية، يتم تقسيطها ما يجعلها متاحة في متناول الطبقة المتوسطة، وأي مواطن لم يستفد من مبادرات البنك المركزي مسبقا، يمكن أن يقدم في تلك الوحدات، "لو عندك 50 سنة سيكون التقسيط على 10 سنوات وليس 20 سنة، لأنك تقترب من سن المعاش".