نائب محافظ الغربية يوجه بالانتهاء من رصف طرق طنطا وفق المواعيد المحددة

وجه نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، شركة المقاولون العرب والمسند إليها تنفيذ أعمال الرصف بمدينة طنطا ضمن الخطة الإضافية للمحافظة، بإزالة معوقات الرصف، والتغلب على المشكلات التي تعوق إنجاز الأعمال بحي أول وثان طنطا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ الغربية، اليوم، والذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور مسؤول شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز ورئيس حي أول وثان طنطا، ومسؤول شركة المقاولون العرب.

وطالب الدكتور أحمد عطا بالتنسيق بين إدارة المرور وشركة المقاولون العرب، لإزالة المعوقات ورفع السيارات الموجودة علي جانبي الطريق بشارع الفاتح لسهولة أعمال الرصف، كما وجه بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الرصف بحي أول وثان طنطا في المواعيد الزمنية المحددة.