تقدم 4 مرشحين بأوراقهم للجنة تلقي طلبات الترشح للشيوخ بكفر الشيخ

تقدم 4 مرشحين محتملين بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ 2020، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية.

وتقدم اللواء حسن قنديل البحيري، ضابط شرطة بالمعاش بأوراق ترشحه عن حزب "مستقبل وطن"، وحصل على رمز "القلم"، كما تقدم أشرف عبد الونيس، محامً بأوراق ترشحه عن نفس الحزب وحصل على رمز "الكتاب"، وتقدم على العجواني، رجل أعمال، بأوراق ترشحه عن نفس الحزب، وحصل على رمز "السنبلة"، وتقدم ممدوح حسني حامد المناخلي، مرشح مستقل، وحصل على رمز "الدراجة".

وحرصت اللجنة على استقبال المرشحين المحتملين، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحرص المرشحون على ارتداء الكمامات أثناء دخولهم المحكمة، والتي شهد محيطها تواجدًا أمنيًا مكثفًا.