استرداد 82 ألف متر من أراضي الدولة بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له اليوم، إن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة بلغ 1743 حالة تعدٍ متنوعة، مشيرًا إلى استرداد 82 ألف متر مبان حصيلة إزالة التعديات.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة أسفرت منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم، عن إزالة 676 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 36 فدانًا و6 قراريط و19 سهمًا، كما تم إزالة 642 بناءً مخالفًا بعدد من المناطق بالمحافظة على مساحة 82 ألف و179 مترًا مربعًا، إضافة إلى استرداد 26 ألف و 399 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 425 تعدٍ.

وأضاف أنه تم تنفيذ 33 قرار إزالة اليوم، شملت 7 قرارات لمخالفات بناء على مساحة 250 مترًا بحى ثان المحلة الكبرى ومركز قطور، و26 قرارًا بإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1052 متر بمركز طنطا.