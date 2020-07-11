أبوشقة: نويد على حق ونعارض على حق ولا نقدم شيكا على بياض

قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن قوة الأحزاب لا تقاس بعدد ممثليها في مجلس النواب فقط.

وذكر رئيس حزب الوفد أنه لم يرى على أرض الواقع تدخلًا من قبل الدولة لدعم حزب مستقبل وطن كما يشاع من قبل البعض.

وأضاف "أبوشقة"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن حزب الوفد لديه لجان عامة في كل محافظات مصر بلا استثناء، وبه لجان للشباب وللمرأة واتحاد المرأة الوفدية والشباب الوفدي، وهناك 25 لجنة نوعية من كبار الفنيين، كل في مجاله مثل لجان مجلس النواب، موضحًا أنه لم يحدث أي تدخل من أي جهة على مستوى الدولة المصري: "لم يحدث أي تدخل من أي جهة، أنا بقول هذا الكلام وأتحدى أي شخص يأتي، ولن أقبل ذلك بأي صورة من الصور".

وأكد أن حزب الوفد قوي في ضمير وعيون هذا الشعب، والقوي لا يحتاج لإعلان قوته، مشيرًا إلى أن الحزب يعارض على حق ويؤيد على حق دون إعطاء شيك على بياض: "شددت في لقاء الأحزاب على أننا لا نجتمع من أجل تورته نقسمها".