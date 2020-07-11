وزير النقل: ستكون هناك تذكرة مترو موحدة لخطوط المترو الثلاثة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الفترة المقبلة، سيكون هناك تذكرة موحدة للخطوط الثلاثة للمترو، حيث تشمل ركوب المترو والمونرويل ثم الأتوبيس الترددي الكهربائي، ويتم العمل على تطوير كل وسائل النقل، فقبل خطة التطوير، آخر عربة نوم دخلت مصر في 1980، وآخر جرار دخل مصر كان في عام 2007، آخر عربة سكة حديد دخلت مصر كانت منذ 5 أعوام.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، هناك حالة ضخمة من عدم التطوير في قطاع السكك الحديد، حيث أن وضع المزلقانات كان سيئا، وحالات صعبة، وتغير كل ذلك الآن، موضحًا أنه سيتم تركيب العربات الجديدة التي وصلت ودفعات العربات الجديدة التي ستصل تباعًا مع الجرارات الجديدة.

وتابع: "سيرى المواطن خلال الفترة المقبلة، بدء تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، للارتقاء بمستوى الخدمة، وذلك في إطار خطة تشغيل جديدة وشاملة لتشغيل السكة الحديد، تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب".