وزير النقل: نعمل على إنشاء مصنع لإنتاج المترو والقطار السريع في مصر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر تعمل على إنشاء مصنع في شرق بورسعيد، للوحدات المتحركة، ويقوم به القطاع الخاص بمشاركة الجهات الحكومية المصرية، وسيتم من خلاله، إنتاج المترو والقطار السريع في مصر، موضحًا في الوقت ذاته، أنه وصلت عربات قطار مترو من كوريا الآن، وسيتم تعقيمه وتجهيزه غدا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "الوزير"، أن الفرق سيكون بسيطا بين أسعار القطارات ذات التهوية الديناميكية والمكيفة، ويتم مطاردة الباعة الجائلين وتطوير المحطات، مؤكدًا أنه وردت إليه شكوى بأن تذكرة السكة الحديد، يتم بيعها بزيادة 50 جنيها في السوق السوداء، ويقوم بالتحقيق في ذلك، ولن يترك المسؤولين عن ذلك، لافتا إلى تحديث حوالي 200 عربة، بعد أن تم التعاقد مع شركات خاصة، والورش الخاصة بالسكة الحديد، حيث شملت تطوير المظهر الداخلي والخارجي بمختلف الدرجات

وأكد وزير النقل والمواصلات، كل شهر اعتبارا من الشهر المقبل، سيصل 33 عربة قطار مجهزة، وسيتم تجهيز 38 قطارا جديدا يوم 15 يوليو، بمحطات مصر في القاهرة والإسكندرية والأقصر، وسيتم استخدام جزء منه في إجازات العيد، وخاصة إلى الصعيد والإسكندرية، وسيتم تسيير عدد منهم في تلك الفترة، خاصة في الخطوط المكتظة بالركاب مثل خط المناشي وطوخ وطنطا وشبين القناطر وميت غمر.