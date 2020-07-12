محافظ الإسكندرية بعد غرق 11 مواطن: إنشاء سور على شاطئ النخيل خلال 48 ساعة

قدَّم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التعازي لأسر الضحايا الذين غرقوا في شاطئ النخيل، والبالغ عددهم 11 مواطنا، مشيرا إلى الشاطئ مغلق بقرار مجلس الوزراء وعليه الكثير من اللافتات التي توضح ذلك، لكن الضحايا نزلوا المياه في الرابعة والنصف فجرًا.

وأضاف الشريف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شاطئ النخيل معروف أنه من الشواطئ الخطرة، مؤكدا أنه سيجرى إنشاء سور بطول 1800 متر على الشاطئ، خلال 48 ساعة.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم النزول فيه نهائيا حتى توفر كل الاشتراطات به، وتابع الشريف، قائلا: "9 جثامين خرجوا حتى الآن ومتبقي اثنين، جميعهم من محافظات مجاورة ولا يوجد أحد منهم من محافظة الإسكندرية.. لا بد أن يكون هناك حالة من الوعي والناس تخاف على نفسها".