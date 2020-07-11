محافظ الإسكندرية عن شاطئ النخيل: فيه دوامات وأمواجه عالية

كشف اللواء محمود الشريف، محافظ الإسكندرية، آخر تطورات حادثة الغرق بشاطئ النخيل.

وقال إن الشاطئ طوله 1800 متر تقريبًا، وهو مغلق بقرار من رئيس مجلس الوزراء مثل الشواطئ العامة، كما أن الشاطئ به 10 لافتات مدون عليها بالخط الكبير بأنه "مغلق"، موضحًا أنه رغم ذلك تسلل إليه بعض الأشخاص فجر أمس، حيث نزل شاب ووالدته مياه البحر فغرقا، ثم حاول مواطنون إنقاذهما ما أدى لغرق 9 آخرين.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه جرى انتشال 9 جثامين وباقي جثمانان فقط، "الشاطئ ده معروف إن كل عام بيحصل فيه مشاكل كتير، لأن فيه دوامات وأمواج عالية"، موضحًا أنه لم يكن هناك منقذون أو مشرفون بالشاطئ نظرًا لأنه مغلق.

وأوضح أن هناك حالة غرق واحدة في منطقة "لوران" لشخص كان يصطاد اليوم بين الصخور "رجله اتزحلقت فوقع وحدث الغرق"، مؤكدًا أنه أمر اليوم بإنشاء سور حول شاطئ النخيل لمنع دخول أي شخص إلا من خلال البوابات المحددة بواسطة جمعية 6 أكتوبر.