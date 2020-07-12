مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:35 ص | الأحد 12 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 12يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:18
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:30
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:19
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 07:07
أذان العشاء 08:40
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:23
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:27
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:29
أذان الظهر 12:17
أذان العصر 03:56
أذان المغرب 07:18
أذان العشاء 08:51
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:15
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:36