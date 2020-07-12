رئيس "الإنقاذ البحري": حواجز الأسمنت سبب حالات الغرق في شاطئ النخيل

قال الكابتن إيهاب المالحي رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن الموج قذف 10 جثامين من غرقى شاطئ النخيل حتى الآن وهناك جثة واحدة لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن 7 جثامين ظهرت وحدها بسبب الأمواج، أمس، و3 جثث اليوم من أبو المطامير.

وأضاف المالحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحواجز الأسمنتية التي وضعت في الشاطئ بها أنفاق تتسبب في غرق رواد الشاطئ عندما تكثر الأمواج، وتابع: "لا بد من عمل تكريك للرمال أسفل الصخور، وهو الحل الأمثل لهذه الحواجز، لكن لو سبنا الوضع على ما هو عليه الناس هتفضل تغرق".

وأكد المالحي أن الشرطة والأجهزة التنفيذية تبذل مجهودا كبيرا لمنع المواطنين من النزول إلى الشاطئ، وتابع: "إحنا بنطلع الغرقى فيه ناس شايفة كده ونزلت الميه.. الإنقاذ لا يستطيع الغوص والبحث عن الغرقى في ظل ارتفاع الأمواج كما هو الحال الآن".