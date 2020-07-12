وصول 940 سائحا إلى الغردقة ومغادرة 330 سائحا بعد قضاء أجازتهم

استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس، 930 سائحا من جنسيات أوربية مختلفة عبر عدد من رحلات الطيران من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، بينما غادر 330 سائحا مدينة الغردقة بعد قضاء إجازة استمرت لمدة أسبوع بفنادق الغردقة تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن السائحين منذ وصولهم مطلع شهر يوليو الجاري وحتى مغادرتهم لم تُسجل أي حالة إصابة بكورونا، مؤكدا وجود فرق طبية من صحة البحر الأحمر بالتنسيق مع إدارة الفنادق لمتابعة الحالة الصحية للسائحين بصفة يومية وعزل أي شخص تظهر عليه أعراض كورونا.

وأكد كشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، لـ"الوطن"، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال أولى نزلاء السياحة الداخلية، نهاية الأسبوع الجاري، بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.