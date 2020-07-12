عماد أديب: عدونا في إثيوبيا وليبيا واحد وهو "تركيا وقطر"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن أثيوبيا لديها 11 سدا بجانب سد النهضة بنيت بالفعل، مشيرا إلى أن إثيوبيا خالفت اتفاقا موقعا لرئيس وزراءها السابق ومصر في 2015، وأخلت بهذا الاتفاق، كما أنها وافقت على مسودة في واشنطن يناير الماضي بها 96% من النقاط الكاملة والفنية مع الجانبين المصري والسوداني وتراجعت عن تنفيذ هذا الاتفاق.

وأضاف أديب، خلال اتصال ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الجانب الإثيوبي لا يدير الملف بشكل موضوعي أو دفاعا عن المصالح أو مطالب الشعب "الغلبان"، لأنه كان من الأولى توزيع الكهرباء داخل البلاد بدلا من تصديرها للخارج إذ تصدر إثيوبيا الكهرباء لـ4 دول وتتفاوض حاليا مع كينيا، بينما 40% فقط من الشعب الإثيوبي تصل له الكهرباء؛ لأسباب قبلية.

وتابع: "علينا أن نعلم أن عدونا في ليبيا وفي إثيوبيا هو واحد وهما تركيا وقطر، الوجود التركي القطري موجود بقوة في إثيوبيا بلغت حجم الودائع الموجودة 25 مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، كما أنهما يتواجدان أيضا في ليبيا من خلال دعم التيار التكفيري".