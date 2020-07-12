دكتور كبد: نسب وفيات كورونا منخفضة في الدول التي تستخدم تطيعم السل

قال أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب في قصر العيني، إن الأنباء التي تناولها البعض بأن تطعيم السل يقي الأصحاء من الإصابة بفيروس كورونا، خبر قديم جرى تداوله مؤخرا، كنتيجه لبعض الأبحاث البيئية لذلك التطعيم للأطفال، وتبين وجود ملحوظات بأن الدول التي تطبق نظام التطعيم ضد السل للأطفال نسب وفيات تلك الدولة أقل بكثير من الدول التي لم تطعم مواطنيها.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه ضمن كل 10% زيادة في تطعيم السل يقابله 10.4% نقص في الإصابة بفيروس كورونا، وهي ملحوظة قوية بنتائج غريبة، موضحا أن الاستنتاج العلمي لتلك الملحوظة تقرر عقد دراسات مستقبلية منضبطه حول ذلك التطعيم وإمكانية مساعده الجميع في عدم الإصابة بالفيروس.

وأكد أن التطعيم غير آمن للجميع، لأن به خلايا بكتيريا حية من السل وضعيفة، ولا يجوز أخذها للجميع: "ممكن كبار السن ميستحملوش، واللي عندهم سكر أو ضعف بجهاز المناعة مينفعش ياخدوا التطعيم ده، ويعملهم مشاكل كبيرة جدا".