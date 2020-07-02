المنوفية تستهدف تطعيم 241 ألف و901 طفل خلال حملة شلل الأطفال المعطل

شدد اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة اليومية للمبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والوقوف على متابعة إنتظام سير العمل وإزالة كافة العقبات التى تعوق عمل الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

وانطلقت أمس الأربعاء بدء حملة التعطيم ضد مرض شلل الأطفال المعطل (سولك الجزيئي) لتطعيم الأطفال المقيدين خلال الفترة من 1/1/2016وحتى 22/3/2018 ، هذا وأوضح الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الحملة تهدف إلي رفع الحالة المناعية للأطفال وضمان وقايتهم من المرض، حيث يتم تطعيم الأطفال عن طريق أخذ جرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل سولك الجزيئي (0.1 سم حقنا في الطبقة الأولي بالجلد بالذراع الأيمن).

وأشار أن المستهدف من الحملة تطعيم 241 ألف و901 طفل ويتم تطعيم الطفل الذي يحضر للوحدة الصحية أو مكتب الصحة في الفئة العمرية المحددة بغض النظر عن الموقع الذي تم قيد الطفل به ، مؤكداً بأنه قد تم التنبيه علي جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بتنظيم دخول الأهالي لعدم التزاحم بغرفة التطعيمات مع التأكيد علي الانتظار بالمواقع المخصصة مع ضرورة مراعاة التباعد بالمسافات المحددة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بتذليل كافة العقبات وتكاتف كافة الجهود لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهداف تلك الحملة حفاظاً علي صحة وسلامة الأطفال.