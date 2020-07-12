رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية يكشف سبب غرق 11 شخصا

كشف جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تفاصيل غرق 11 شابا في شاطئ النخيل، مشيرا إلى أن شواطئ الإسكندرية مغلقة منذ مارس الماضي، وبعض المواطنين يتسللون إلى الشواطئ فجرًا، رغم علمهم أنه لا يوجد خدمات إنقاذ على البحر في ظل إغلاق الشواطئ، موضحًا أن 4 من الضحايا من أسرة واحدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على "صدى البلد".

وأضاف "رشاد"، أن البداية كانت بنزول أحد الشباب من المحافظات المجاورة ثم لحق به آخر لإنقاذه لكنه غرق واستمر الوضع مع عدد من الشباب حتى وصل عدد من غرقوا إلى 11 شابا، كما أكد أن الشركة المسؤولة عن الإنقاذ على الشاطئ وضعت أكثر من 30 لافته لتوعية المواطنين أن الشاطئ مغلق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه بعد 24 ساعة من غرق 11 شخصا، تم تفريق مجموعة من المواطنين تجمعوا للجلوس على الشاطئ.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الموج في شاطئ النخيل عال ما تسبب في عدم إيجاد 2 من جثامين الغرقى، وانتشال 9 فقط، كما أن معظم الوافدين من المحافظات الأخرى لا يجيدون السباحة، مشيرا إلى غرق 4 مواطنين فقط بشاطئ النخيل خلال العام الماضي بسبب توفير شركة إنقاذ.