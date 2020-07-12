"المركزية للمصايف": استعنا بالداخلية لمنع المواطنين من دخول شاطئ النخيل

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن كل شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي أغلقت بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض الأهالي يدخلون الشاطئ على الرغم من معرفتهم بما يدور.

وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المواطنين الذين نزلوا إلى شاطئ النخيل، اليوم، على دراية كامله بما حدث، أمس، من غرق 11 شخصا، مؤكدا الاستعانة بأفراد من وزارة الداخلية وقوات حرس الحدود وعناصر من القوات البحرية لمنع المواطنين من دخول الشاطئ: "كل الناس كنا بنرجعهم وكانوا بيقفوا على ناصية الشارع مستنينا نمشي".

وأوضح أن المحافظ وجه بضرورة التواجد من فترة الفجر، متابعا: "محافظ الإسكندرية أصدر تعليماته للجمعية هيبدأوا يبنوا سور طوله 1700 متر، غير حاجب للرؤية، وستفتح بوابات أمام الشوارع، ومن دلوقتي لحين الانتهاء من الإنشاء سنتواجد يوميا مع الشرطة وحي العجمي علشان نحكم السيطرة على الشاطئ".