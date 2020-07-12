رئيس جمعية "6 أكتوبر": غرقى شاطئ النخيل من الأرياف ونزلوا البحر 4 الفجر

قال المهندس حازم فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر، إن شاطئ النخيل أغلق في بداية مارس الماضي، على خلفية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطنين دخلوا الشاطئ عقب إزالة البوابات الرئيسية بحكم من المحكمة المختصة.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن شاطئ النخيل مفتوح أمام جميع المواطنين وهو شاطئ عام، ملك لمحافظة الإسكندرية تؤجره للأشخاص، مشيرا إلى أن الجمعية أوقفت كل النشاطات على الشاطئ، منذ شهر مارض الماضي.

وأكد أن أغلب الأهالي القادمين إلى الشاطئ من الأرياف، مضيفا: "الـ11 غريقا من كوم حمادة جم الساعة 4 الصبح ينزلوا البحر".

وأشار إلى أنه على الجميع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء في إغلاق الشواطئ وغيرها من الأماكن التي كان يتردد عليها الكثير من المواطنين: "لازم علينا التكاتف".