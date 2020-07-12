مخرج "سلسال الدم" يكشف كواليس آخر أعمال عبلة كامل الدرامية: زهدت الفن

علق المخرج مصطفى الشال، على الأخبار التي خرجت مؤخرًا بشأن اعتزال الفنانة عبلة كامل، لا سيما وأنه تعاون معها في آخر أعمالها الفنية "سلسال الدم"، قائلًا: "عبلة كامل زهدت الفن".

وقال مصطفى الشال، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن عبلة كامل كانت يتبين من أحاديثها في كواليس الجزء الأخير من "سلسال الدم" الذي عُرض قبل عامين، بأنها تنوي الاعتزال.

وأشار إلى أنه عرض عليها عددًا من العروض، لعل أبرزهم تجسيد دور بطولة مسلسل "لا تسألني من أنا"، كما تلقت عروضًا عدة من شركات إنتاجية مختلفة مقابل أجور ضخمة، لكنها كانت تعتذر كل مرة وتطلق حجج مختلفة.

وكشف عن كواليس تجربته في عالم الإخراج، موضحًا أن بدايته كانت بالتزامن مع دخوله مبنى التليفزيون المصري عام 1973، قائلًا: "كنت أصاب بحالة انبهار فور دخولي البلاتوه والتواجد وسط الفنانين".

وأضاف أن بدايته كانت كمساعد للمخرج جلال غنيم، في مسلسل "وجه الحب الآخر"، حتى توالت الأعمال مع كبار المخرجين، مثل نيازي مصطفى، مؤكدا أنه اكتسب خبرات عدّة بتعاونه مع المخرج أحمد طنطاوي، في المسلسلات الدينية، قائلًا: "كنت حريصًا على التعلم منه خلال الاجتماعات وفترة التحضيرات.. كيف نخرج مسلسلًا دينيًا".

وتابع بأنه يتمتع بدرجة عالية من الحرص خلال العمل، سواء من ناحية الإنتاج أو الورق، إذ يهتم جيدًا بعنصر الوقت: "مش بحب الوقت يسرقني.. وأتذكر أننا كنا نعمل 18 ساعة يوميًا في مسلسل سلسال الدم".