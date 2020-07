اختيار الممثل ديلان أوبراين لبطولة أحدث أفلام مخرج الأوسكار بيتر فارلي

تم اختيار الممثل ديلان أوبراين، لبطولة أحدث أفلام المخرج الحاصل على جائزتي أوسكار بيتر فارلي، والمأخوذ عن كتاب Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War، بحسب موقع Variety.

والكتاب الذي ألفه كل من Chick Donohue وJ. T. Molloy ويستند إلى قصة حقيقية عاشها Donohue، الذي غادر نيويورك عام 1967 متجها إلى فيتنام، ويشارك بريان كوري وبيت جونز في كتابة النص مع فاريلي.

وحصل الممثل ديلان أوبراين، على الدور، بعد منافسة مع عدد من الممثلين الآخرين.

والممثل ديلان أوبراين، ولد 26 أغسطس 1991، ومثل في عدد من الأعمال، منها فيلم The Internship عام 2013، وفيلم American Assassin عام 2017.

والمخرج بيتر فاريلي ولد عام 1956 في بنسلفانيا بأمريكا بحسب موقع IMDB، وأخرج أكثر من 15 فيلما، وحصد جائزتي أوسكار، عن كتابته سيناريو فيلم الكتاب الأخضر، والذي حصد عنه أيضا جائزة أفضل فيلم. كما حصد فاريلي جائزة جولدن جلوب مرة واحدة، وترشح لبافتا مرتان. وشارك فاريلي في إنتاج 22 عملا فنيا بين مسلسلات وأفلام، وكتب 26 عملا.