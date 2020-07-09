"كنت أتمنى يلحنها الشيخ إمام".. مخرج عن أولى أغنيات عبدالمنعم مدبولي

قال المخرج محمد فاضل، إنه عمل مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي لأول مرة، في سباعية جحا المصري، بعد نكسة 1967، حيث تحدثت عن أهمية ذكاء جحا المصري في استرداد أرضه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كان في المسلسل أغاني كتبها الشاعر الراحل سيد حجاب، ورفض رئيس التلفزيون المستشار محمد أمين حماد طلبي، بالحصول على خدمات الشيخ إمام لتلحين هذه الأغاني، فتم الاتفاق على الملحن محمد الشريف".

وتابع: "عندما قابلت الشريف في منزله، قرأ الأغاني وأعجب به، لكنه تعجب عندما علم أن الراحل عبدالمنعم مدبولي، هو الذي سيغنيها، واعترض في البداية، لكني أقنعته في نهاية المطاف، وغنى عبدالمنعم مدبولي لأول مرة، وكانت من ألحان محمود الشريف".

وحول مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا"، قال فاضل: "لم يكن هناك كرافانات أو لبيسة أو أي شيء من هذه الأمور، وأصر على التعايش مع الكاست لمدة شهر كبروفة، وأثناء التصوير كان بيحضر برضه، ولما كنا نسأله عن السبب، كان يقولنا إزاي أسيب أولادي".