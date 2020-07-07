مخرج "الصندوق الأسود" يستعد لطرحه في دور العرض

يعمل المخرج محمود كامل في المرحلة الحالية، على مونتاج فيلم "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكي، لطرحه في الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، وبعد أن قررت الحكومة فتح دور العرض بنسبة 25%، ومن المنتظر أن ينتهي مخرج الفيلم من المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم قريبا.

و"الصندوق الأسود" عودة الفنانة منى زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديم فيلم "من 30 سنة"، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد السقا، شريف منير وميرفت أمين.

وتدور أحداث "الصندوق الأسود" في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

والفيلم تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل ويشارك في بطولته "شريف سلامة، محمد فراج، أسماء جلال ومصطفى خاطر".