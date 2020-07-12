2632 طالبا بـ"ثانوية البحر الأحمر" يبحثون عن السعادة في الكيمياء والجغرافيا

يبحث 2632 طالبا بالثانوية العامة اليوم الأحد، عن سعادتهم في امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة العاشرة وسط اجراءات احترازية ووقائية.

كان أصاب طلاب الثانوية العامة الحزن لصعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ في آخر امتحان يوم الثلاثاء الماضي، حيث خرجت معظم طالبات لجنة مدرسة الغردقة الثانوية للبنات في حالة انهيار واغمي على إحدى الطالبات بعد خروجها من اللجنة مباشرة.

وأشار هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام بلغ 2632 طالبا وطالبة موزعين على 16 لجنة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية احترازيًا في حالة غلق أي اللجنة تحت أي ظروف.

وأكد أن سعة كل لجنة تصل إلى 14 طالبا مع الحفاظ على المسافات بين الطلاب لا تقل عن (متر ونصف) بالإضافة إلى فصلين يتم استخدامهم كحجرة عزل طبي، داخل مقر كل لجنة.