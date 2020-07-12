طلب إحاطة بسبب تهديد بعض المدارس الخاصة بفصل الطلاب بسبب المصروفات

تقدم طارق متولي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مطالبة بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور بدفع مصاريف العام الدراسي الجديد 2020/2021، رغم عدم صدور أي قرار من وزارة التربية والتعليم، بعودة الدراسة بعد توقفها في مارس الماضي، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا.

وأضاف متولي، أنّ بعض المدارس أجبرت أولياء الأمور على سداد القسط الأول تفاديا لفصل الطلاب، كما لجأت بعض المدارس لزيادة مصروفات العام الدراسي الذي لم يبدأ بعد، ولم يتحدد له موعدا.

وأوضح أنّ المدارس الخاصة تمارس سياسة الترهيب، أي أنّ ولي الأمر الذي لا يلتزم بمطالبها يتم تهديده بفصل ابنه من المدرسة ومنح الملف كامل له واستبعاده من قائمة الطلاب المقيدين بها.

وطالب النائب، بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أي قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة، دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة في ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين في مختلف الأماكن، وبالتالي هناك ضرورة لتدخل وزارة التربية والتعليم لرفع الظلم الواقع على أولياء الأمور من هذه المدارس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.