برلماني يصف مطالبات المدارس بتبرعات نظير تحويل الطلاب بـ"الإتاوة"

تقدم فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول إجبار أولياء الأمور على دفع إتاوات للمدارس، عند التقديم لأبنائهم فيها مع بداية العام الدراسي، تحت مسمى التبرعات والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن أولياء الأمور يدخلون مقصلة الروتين الصارم لإتمام عملية نقل أبنائهم للمدارس القريبة من مساكنهم الجديدة، أو عند انتقالهم من مرحلة دراسية إلى أخرى، بدءً من رحلة "الكعب الداير" على الإدارات والمدارس، حتى دفع التبرعات الإجبارية المُبالغ فيها، دون الحصول على إيصال رسمي.

ولفت إلى أن ما يحدث يعد مخالفة يعاقب عليها القانون الإداري، إلا أنها أصبحت عادة، لا يستطيع أحد أن يتصدى لها، بسبب تعنت مديري المدارس، وعدم قبولهم أى تلميذ إلا بعد دفع التبرع، بحجة نقص الإمكانات، وحاجة المدارس إلى الدعم المالي من الأهالى، وباتت التبرعات المالية التى يتلقاها مديرو المدارس بمثابة "المال السايب" في وزارة التربية والتعليم، الذي لا يعرف أحد تقديره أو أوجه صرفه.

وأضاف أن الأمر لم يعد يقتصر على المدارس الخاصة فقط، لكنها امتدت أيضا للقوميات، وكذلك المدارس الحكومية الرسمية، مطالبا بوضع حد للتبرعات الإجبارية على أولياء الأمور، كي يتمكنوا من تحويل أبنائهم، وضرورة الرقابة على جميع المدارس، لضمان حقوق الطلاب في نقلهم أو تحويلهم دون أزمة.