لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا

استقبلت اللجان الفرعية بمحافظة القليوبية، اليوم، طلاب شعبتي العلمي والأدبي لطلاب الثانوية العامة لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم، ونظم المعلمون خارج اللجان دخول الطلاب في طوابير منعًا للتكدس أمام اللجان.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم توفير سبل الراحة للطلاب والمناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، مع وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وأغطية القدم، مضيفًا أنَّه تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات متمنيًا التوفيق للطلاب والنجاح لهم.

وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان، وعاطف سلامة وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية، وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.

وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونًا أمنيًا وحرمًا آمنًا بمحيط اللجان في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية لتأمين اللجان .

كما شهدت اللجان أعمال التطهير والتعقيم وتوفير جميع متطلبات الوقاية والحماية للطلاب والملاحظين.