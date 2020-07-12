لجان حلوان تغلق أبوابها مع بدء امتحاني "الكيمياء" و"الجغرافيا"

أغلقت لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية بحلوان أبوابها استعدادا لبدء امتحاني "الكيمياء" و"الجغرافيا" ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وشهد محيط المدارس ولجان الامتحانات هدوءا نسبيًا وحضور قليل لأولياء الأمور قبل انطلاق الامتحان، في ظل تواجد أمني مكثف أمام كل لجنة وفي الشوارع الميحطة بها منذ الصباح الباكر.

وبدأت اللجان في استقبال الطلاب منذ الثامنة صباحًا وحتى غلق أبوابها، في حالة من الالتزام الشديد بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة، والتي تنص على ضرورة التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.