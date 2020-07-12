محافظ دمياط: مراقبة ليلية لمنع الشباب من نزول الشواطئ

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن سبب غرق البعض على شواطئ المحافظة ناتج عن تسلل بعض الشباب في الرابعة فجرًا إلى الشواطئ، بعيدا عن أعين المراقبة.

وأضافت محافظ دمياط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين لديهم إصرار شديد في ظل الوضع الراهن على دخول الشواطئ، مؤكدة: "من أجل ذلك قمنا بعمل مراقبة ليلية لمنع ذلك.. هي مش شطارة ليه نخسر أولادنا".

وأكدت أن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في المحافظة لكنها بسيطة جدا، متابعة: "ليست من المحافظة بل من القادمين من الخارج"، مناشدة المواطنين: "مفيش داعي خالص لنزول البحر طالما الشواطئ مغلقة ولا يوجد طواقم إنقاذ".