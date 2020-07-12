تسريب امتحان الجغرافيا.. و"التعليم": نتواصل مع الجهات المعنية

نشرت بعض صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان مادة الجغرافيا، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية حاليا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وقالت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لها، يتواصل مع الجهات المعنية لتحديد الطلاب المسؤولين عن النشر واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون، اليوم الأحد، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، و(ورقة ثانية).