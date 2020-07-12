مصدر قضائي: إخلاء سبيل بسنت محمد لا يعني انتهاء القضية أو براءتها

قال مصدر قضائي لـ"الوطن"، إن إخلاء سبيل المتهمة بسنت محمد، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بصناعة ونشر فيديوهات خادشة للحياء، لا يعني انتهاء القضية أو براءتها.

وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد المتهمة، إن النيابة العامة بالإسكندرية قررت إخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها، على ذمة القضية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على هاتفها المحمول لحين وصول التقرير الفني، كما طلبت تحريات المباحث حول المتهمة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على المتهمة بسنت محمد، من كافيه بمنطقة الرمل، وتم عرضها على النيابة العامة.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، الاسبوع ىالماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك، اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه" .

وقال "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، إن "المشكو في حقها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "TIK TOK" و"إنستجرام"، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة وصور تتضمن إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.