نيابة الإسكندرية تخلى سبيل فتاة التيك توك بعد التحقيق معها

قرر المستشار أحمد طارق، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، اليوم السبت، إخلاء سبيل، "ب،م" المشهورة ب فتاة الـ"تيك توك"، البالغة من العمر 20 عامًا، طالبة، وذلك بضمان محل إقامتها، وياتى هذا القرار بعد حجزها يومًا على ذمة التحريات.

وكانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض علي فتاة ال"تيك توك" يوم ١٠ يوليو؛ لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب العامة، عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك"؛ بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتحقيق أرباح مادية سريعة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليها، من أمام منزلها، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، شرق الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه" .

وقال "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، إن "المشكو في حقها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي TIK TOK وإنستجرام، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة على الإنستجرام والتيك توك وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط".