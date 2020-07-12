عاجل.. السيسي: كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "أول ما بدأنا موضوع الإسكان الاجتماعي كان مالهوش دعوة باللي بنعمله في القرى من حياة كريمة، وبنعمل برامج لبيوت الأهالي، واستهدفنا في 1000 قرية البيوت وتطوير الشبكات والطرق والصرف الصحي، إضافة لـ250 ألف شقة خاصة بالإسكان الخطر من ضمن افتتاحات اليوم".

السيسي: بنعمل وحدات تليق بمصر وبالمصريين.. واللي بيعيش فيها أهلي وأعملهم أحلى حاجة في الدنيا

وتابع السيسي: "كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله.. بس أنت كمان تجهز وتقدر تدفع.. هنيسر ما أمكن وهنمولك ما أمكن.. إحنا بنعمل نماذج تليق بمصر وبالمصريين، واللي بيعيش في الوحدات دي أهلي وأعملهم أحلى حاجة في الدنيا، ومفيش حد هيقول عاوز وحدة سكنية إلا وهوفرهاله بس أنتو ساعدونا".

الرئيس: زيادة شريحة المستفيدين بالأسمرات ورفع قيمة السماح للمواطنين من 2000 جنيه لـ8000 جنيه

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "كنت بتكلم مع الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة شريحة المستفيدين ورفع قيمة السماح للمواطنين من 2000 جنيه لـ8000 جنيه، والمواطن اللي دخله 8000 مكانش متاح ليه الإسكان الاجتماعي ولكن أتحنا له وقللنا حجم الامتيازات، ولكنها حاجة تليق بالمواطن وأسرته لأن الشقة اللي بياخدها المواطن بتكلفنا ضعف التمن".

السيسي: دخلنا كضامن للبنوك في إحلال السيارات أو السلع أو الوحدات السكنية لخفض تكلفة قروض الإسكان

وتابع السيسي: "كان الهدف أدخل شرائح كبيرة في المجتمع مكانش بينطبق عليها الشروط، والبنوك عاوزة تشتغل والدولة قررت تعمل ضمان للاقتراض، وبالتالي أصبحت الدولة تسعى مع المواطنين لتيسير وحدات سكنية بقرض مناسب وبتكلفة قليلة، لأنه لما تيجي تخش تاخد قرض والقرض ده يكون فيه ضمانات المواطن قليلة، بيرفع تكلفة القرض عليك، وعلشان كدا قولنا نخش إحنا كضامن للبنوك في إحلال السيارات أو السلع أو الوحدات السكنية".

واستكمل السيسي: "أتمنى نلقي الضوء على هذه المبادرات في الإعلام وبمزيد من الإيضاح اللي هي فرصة ومحاولة تيسير وعمل أدوات تمويل أيسر للعمل مع أصحاب الصناعة وأصحاب المصانع الكبيرة وإتاحة السلع دون شروط صعبة وبقرض من البنوك".