نظم سداد ميسرة.. مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة وتشجيع العمل بالغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة لتطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه تم وضع خطة لإحلال وتجديد 50 ألف عربة تاكسي، بتكلفة 10 مليار جنيه.

وأضافت وزيرة التجارة، خلال كلمتها على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، أنّ هناك مليون و800 ألف مركبة ملاكي سيتم تطويرها على مدار عامين وفقًا للخطة، كما أنّه سيتم إنشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه ولكن الوقت الحالي وانتشار محطات الغاز على مستوى الجمهورية يتيح إطلاق المبادرة لكي يتمتع أصحاب السيارات الملاكي والأجرة بمنظومة الغاز الطبيعي.

وتابعت وزيرة التجارة: "لدينا 240 ألف مركبة نقل أجرة يصعب تحويلها للغاز الطبيعي وسيتم تحويلها لميكروباص حديث على مدار السنوات القادمة، وسيتم توفير ميكروباصات حديثة بنظم تمويل ميسرة"، مشيرة إلى أنّ 250 مليار جنيه لعمل الإحلال التدريجي لـ1.3 مليون مركبة ملاكي متقادمة.

مزايا البرنامج القومي لتحويل السيارات لمصادر الوقود المستدام

- استعادة تكلفة التحويل خلال أربعة أشهر، وذلك من خلال توفير حوالي 2000 جنيه في الشهر، وتكلفة التحويل 8000 جيه.

- توفير للمستهلك 50% من قيمة الوقود، وذلك نتيجة فرق السعر بين البنزين والغاز الطبيعي.

- خفض عجز الميزان التجاري، من خلال تخفيض الوارادت للمواد البترولية وخاصة في إطار حالة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتي بدأت نهاية عام 2018.

- تسهيلات مالية للتحويل: إذ يوفر جهاز تنمية المشروعات تمويل ميسر بقيمة التحويل (8 آلاف جنيه) يسدد على فترات تصل إلى 5 سنوات.

- انخفاض معدلات الصيانة للمحرك نتيجة نظافة نواتج الاحتراق مما يجعلها سيارة صديقة للبيئة.

وأضافت أنها بصدد إنشاء مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك أن تكون كل السيارات الجديدة المرخصة تسمح بالعمل بالوقود المزدوج.

شروط الالتحاق بالمبادرة

- أن تكون المركبة مصنعة محليًا ومستوفية نسبة التصنيع المحلي.

- أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي او بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي).

- أن يتم تسليم السيارة لشروط التخريد (السيارة تعمل وسارية الترخيص).

مزايا وحوافر المبادرة

- توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي.

- برنامج تمويلي بفائدة ميسرة.

- التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات.

- توفير جزء من مقدم السيارة من خلال مقابل تخريد المركبات المتقادمة.

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