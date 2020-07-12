4 مرشحين يقدومون أوراق اعتماد ترشحهم لـ"الشيوخ" في شمال سيناء

تقدم 4 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس الشيوخ في شمال سيناء، بأرواقهم حتى الآن، في محكمة شمال سيناء الابتدائية.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية وطبية عالية المستوى، حيث بدأ الفريق الطبي برش وتعقيم كامل مناطق المحكمة والمداخل الرئيسية والمكاتب، وتعقيم العابرين، ومنع التجمعات الأهلية أو الزحام.

فيما جرى تخصيص مدخل للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى لجنة استقبال طلبات المرشحين، مشترطة ضرورة ارتداء الكمامات، ووضع مسافة لا تقل عن مترين بين المرشح ومستقبلي الأوراق.

هذا وتراس لجنة شمال سيناء المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية

وقد اعلنت مصادر داخل اللجنة ان الذين تقدموا فعليا هما 3 رجال وسيدة من مدينة العريش.