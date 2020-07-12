نقل طالبين للمستشفى بالغربية.. وتغيب آخر عن الامتحان لإصابته بكورونا

شهدت 3 لجان بامتحانات الثانوية العامة في الغربية، اليوم، إصابة طالبين بالإعياء وتغيب آخر بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

تلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بالغربية، إخطارا من لجنة عمر بن الخطاب، بإدارة كفر الزيات التعليمية، بإصابة الطالبة "إسراء. م. ع"، بتشنجات وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أبيار لتلقي العلاج.

كما تلقت الغرفة إخطارا بغياب الطالب "يوسف. س .ع"، عملي علوم، في لجنة السادات بإدارة قطور التعليمية، بسبب عزله في مستشفى المنشاوي العام بطنطا، لإصابته بفيروس كورونا، وأيضا نقل الطالب "حسام. م"، علمى علوم، إلى المستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.