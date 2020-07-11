بمشاركة 192 شابا وفتاة.. انتهاء مقابلات فريق متطوعي الغربية

انتهت، اليوم، المقابلات الشخصية للشباب المتقدم للانضمام لفريق متطوعي الغربية، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وأعضاء اللجنة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمود ممتاز عضو المكتب الفني للمحافظ ومنسق الفريق.

وأشاد محافظ الغربية بأفكار الشباب المتقدم للانضمام للفريق، ومبادراتهم البناءة الوطنية في خدمة محافظة الغربية في كافة القطاعات، حيث حرص على حضور جميع المقابلات والاستماع لـ 192 شابًا وفتاة على مدار 9 أيام.

وأوضح "رحمي"، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء الشباب الفائزين والذين سيتخطى عددهم 150 شابًا وفتاة، علي أن يتبع ذلك مباشرة اجتماع لعرض خطة الفريق طبقًا للمبادرات التي طُرحت خلال إجراء المقابلات.