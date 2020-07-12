ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم السرقة وتحديد وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام (3) أشخاص بتكوين تشكيلا ًعصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والتى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرام، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- الأدوات التى يتم إستخدامها فى إرتكاب وقائع السرقة).. بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقروا بإرتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الإطارات المُستولى عليها لدى (2) من عملائهم "سيئى النية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.